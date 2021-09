Mick Jagger ha rivelato qual è la sua canzone preferita tra quelle di David Bowie

Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, ha dichiarato che la sua canzone preferita tra quelle di David Bowie è Let's Dance del 1983. Bowie e Jagger sono stati molto amici (tanto che nel 1985 registrarono insieme la cover di Dancing In The Street di Martha and the Vandellas).

"Eravamo molto vicini durante gli anni Ottanta a New York. Uscivamo spesso e andavamo in discoteca. Eravamo influenzati dalla scena della Grande Mela di allora. Ecco perché Let's Dance è la mia canzone preferita, mi ricorda quei tempi, e ha un grande groove". Mick ha anche commentato l'arte di Bowie: "Aveva una capacità camaleontica di affrontare qualsiasi genere, sempre con un approccio unico, sia dal punto di vista musicale che nei testi".