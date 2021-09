Scorpions: UFFICIALE in concerto all'Arena di Verona il 23 maggio 2022. Tutte le info e biglietti

Gli Scorpions tornano in concerto in Italia!

Dopo il successo dello show del 23 luglio 2018, gli SCORPIONS sono pronti a tornare sul palco dell’Arena di Verona per festeggiare il 50° anniversario di una incredibile carriera costellata da hit mondiali come “Wind Of Change”, “Still Loving You” e “Rock You Like a Hurricane” e l’uscita del diciannovesimo album in studio “Rock Believer”, il primo con Mikkey Dee, ex batterista dei Mötorhead.

Il disco uscirà l’11 febbraio e sarà preceduto il 21 ottobre dal singolo “Pacemaker”.

BIGLIETTI:

SCORPIONS

Rock Believer World Tour 2022

23.05.2022 VERONA, Arena di Verona

Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 01 ottobre su ticketone.it e vivaticket.com

Info e biglietti: http://www.vertigo.co.it/it/scorpions - https://www.facebook.com/vertigo.co.it

Queste le parole di Matthias Jabs: “Ci siamo divertiti davvero tanto a registrare l’album e non vediamo l’ora di poter suonare di nuovo dal vivo”.

Klaus Meine concorda: “Non siamo mai stati così fermi tra un tour e l’altro come in questo periodo di pandemia e ovviamente la voglia di suonare dal vivo è sempre di più. Non vediamo l’ora di tornare in tour!”

Rudolf Schenker, chitarrista e fondatore della band, aggiunge: “La prospettiva di suonare con i miei compagni di band davanti a centinaia di migliaia di fan il prossimo anno e presentare il nuovo album dal vivo mi fa venire la pelle d’oca. Questo album e questo tour saranno qualcosa di davvero speciale per la nostra carriera.”