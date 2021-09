The Rolling Stones, Mick Jagger sul futuro della band dopo la scomparsa di Charlie Watts: "Può succedere di tutto"

In occasione della partenza del loro No Filter Tour, i The Rolling Stones hanno rilasciato un’intervista in cui hanno fatto il punto sul presente e sul futuro della band, anche a seguito della scomparsa dello storico batterista Charlie Watts.

Alla domanda, ormai consueta, se quello partito il 20 settembre da Foxborough in Massachusetts sarà il loro ultimo tour, il frontman Mick Jagger ha risposto: “Non lo so. Voglio dire, tutto può succedere. Mi fanno questa domanda da quando avevo 31 anni. Sai, se tutto andrà bene il prossimo anno e tutti se la sentiranno di andare in giro, sono sicuro che faremo altri concerti. Ad ora voglio solo restare concentrato su questo tour”.

Per queste date, a prendere il posto di Charlie Watts alla batteria è stato Steve Jordan, musicista, produttore e songwriter, che vanta collaborazioni con nomi del calibro di Bob Dylan, Neil Young, Rod Stewart, Eric Clapton e gli stessi Stones.

Sul futuro della band si è espresso anche Keith Richards, nel corso della stessa intervista, affermando che questa serie di concerti è molto incentrata sul capire cosa possa sembrare più giusto e fattibile. “Abbiamo toccato un punto molto dolente – le parole del chitarrista – parlando di questo tema. Ma lo stiamo affrontando. Charlie era pronto al fatto che noi andassimo avanti. Ci aspettavamo che lui ci avrebbe raggiunto, ad un certo punto. Steve, per fortuna, sarebbe stato il sostituto nel frattempo. Ma le cose non sono andate così”.

A risollevare gli umori, se così si può dire, Ronnie Wood, che ha concluso la chiacchierata dicendo: “Ho la sensazione che stiamo solo grattando la superficie, qui. Siamo di fronte ad un'altra mina inesplosa. E abbiamo ancora un sacco di tempo davanti a noi”.