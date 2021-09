Si chiama Hard Skool ed è il nuovo inedito pubblicato dai Guns N' Roses. La band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan ha pubblicato il nuovo brano, trasmesso in anteprima nazionale da Virgin Radio il 23 settembre, a poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione di Absurd, la prima registrazione in studio ufficiale pubblicata dalla formazione Rose, Slash McKagan dai tempi di The Spaghetti Incident.

Ascolta qui "Hard Skool":