Noel Gallagher: "vorrei registrare un album con canzoni degli Oasis rivisitate"

Noel Gallagher ha suonato una versione acustica di Live Forever durante una session radiofonica alla BBC 2 e ha detto che gli piacerebbe fare un intero album di canzoni degli Oasis rivisitate: «È un’idea interessante, sarebbe bello rivedere quelle canzoni con un approccio diverso» ha detto in un’intervista con il Daily Star.

È un momento di fermento per gli Oasis, che stanno per uscire al cinema con il film (girato da Jake Scott, figlio del grande Ridley Scott) che racconta il momento di massima gloria della band di Noel e Liam Gallagher, i due concerti di Knebworth del 10 e 11 agosto 1996 che hanno radunato 250.000 spettatori, il concerto che ha definito la musica britannica e la vita di una generazione di ragazzi inglesi che si sono ricoinsciuti nelle canzoni, nell’energia e nell’atteggiamento degli Oasis, «Knebworth è la Woodstock degli anni ‘90» ha detto Liam Gallagher, «L’ultimo grande evento prima di Internet in cui la band e il pubblico vivevano insieme il momento».

Noel Gallagher, autore delle canzoni degli Oasis è sempre stato il più attento all’evoluzione e alla maturazione del proprio suono e della propria ispirazione, sottolineando spesso la differenza inevitabile tra il sé stesso del 1996, «Un ragazzo qualunque della periferia di Manchester» pieno di rabbia e voglia di vivere il sogno rock’n’roll e l’artista maturo e consapevole di oggi, pronto ad evolversi con il progetto High Flying Birds. La nuova versione di Live Forever è raffinata ed elegante, con un arrangiamento pop anni ’60 simile al Wall of Sound di Phil Spector e un tempo lento che trasforma la canzone in una ballad e fa risaltare ancora di più la melodia. «La versione originale di Live Forever è la voce di un ragazzo che canta con tutta la vita davanti a sé» ha detto Noel, «Quando ho iniziato a suonare quegli accordi con il nuovo arrangiamento mi sono detto: questo è il suono di un uomo adulto che si guarda indietro e ripensa alla sua vita».

Noel Gallagher ha detto che sta anche pensando ad un tour acustico di canzoni degli Oasis, eseguite con l’accompagnamento di un’orchestra. «Quando registro un disco con gli High Flying Birds non penso a quello che ho fatto con gli Oasis, seguo il mio istinto. Sono due band completamente differenti» ha detto Noel, «Ma quando faccio un concerto devo per forza mischiare le due band, non posso fare pagare al pubblico il biglietto degli High Flying Birds e non cantare le canzoni degli Oasis». Per questo Noel ha pensato di dedicare un intero tour a quelle canzoni che hanno fatto la storia del rock inglese anni ’90: «Mi sento un privilegiato ad avere la possibilità di fare allo stesso tempo musica nuova e tornare indietro a dei classici che sono diventati così famosi. Probabilmente appena sarà possibile farò un tour di pezzi degli Oasis in versione acustica».