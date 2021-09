The Rolling Stones, il primo concerto senza Charlie Watts. Guarda il video con il ricordo di Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood

I Rolling Stones sono tornati in concerto per la prima volta dalla scomparsa di Charlie Watts, il leggendario batterista della band. Prima di iniziare il concerto Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno voluto dedicare un speciale ricordo al loro compagno e amico, scomparso all'età di 80 anni lo scorso agosto: "Devo dire che questa sarà una serata commovente per noi", ha detto Mick Jagger al pubblico presente durante un evento privato ospitato al Gillette Stadium dei New England Patriots, "questo è il nostro primo tour in 59 anni senza il nostro adorabile Charlie Watts. A tutti noi manca così tanto Charlie, ci manca come band, ci manca come amico, dentro e fuori dal palco. Abbiamo così tanti ricordi di Charlie, e sono sicuro che alcuni di voi che ci hanno visto prima di questa sera hanno dei ricordi di Charlie. Spero che possiate ricordarlo come facciamo noi. Quindi vorremmo dedicare questo show a Charlie!".

"Charlie, stiamo pregando per te, amico... e stiamo suonando per te!" ha aggiunto Ronnie Wood prima che Mick Jagger e Keith Richards condividessero con il pubblico un brindisi per Charlie Watts alzando una birra al cielo.

Guarda il video:

La scaletta e i video del primo concerto del 2021 dei The Rolling Stones:

The Rolling Stones, Gillette Stadium, Foxborough, Mass., Sept. 20, 2021

1. "Let's Spend the Night Together"

2. "Tumbling Dice"

3. "Under My Thumb"

4. "Trouble's a Coming"

5. "Living in a Ghost Town"

6. "You Can't Always Get What You Want"

7. "Midnight Rambler"

8. "Miss You"

9. "19th Nervous Breakdown"

10. "Start Me Up"

11. "Gimme Shelter"

12. "Sympathy for the Devil"

13. "Jumpin' Jack Flash"

14. "(I Can't Get No) Satisfaction"