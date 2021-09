Roger Waters attacca duramente David Gilmour (e Rick Wright): "Erano arroganti, probabilmente si sentivano insignificanti"

Nel corso di un'intervista rilasciata anni fa alla trasmissione radiofonica WTF con Marc Maron, ma pubblicata in podcast solo da poche settimane, l'ex bassista dei Pink Floyd Roger Waters ha dato una sua personalissima valutazione del periodo trascorso nella band, descrivendo dal suo punto di vista l'ambiente e il rapporto con gli altri membri del gruppo, in particolar modo con David Gilmour e Richard Wright. "Era un ambiente tossico", ha raccontato Waters, "Volevano buttarmi fuori".

All'interno del podcast l'ex mente creativa dei Pink Floyd ha parlato anche della sua carriera solista: "era davvero importante che me ne andassi quando l'ho fatto. Ero in un ambiente molto tossico e circondato da alcune persone... hem... Beh, David e Rick cercavano sempre di trascinarmi giù. Volevano sempre di mettermi fuori gioco".

Waters ha inoltre dichiarato che i due gli avrebbero più volte detto che era "sordo" e "non capiva la musica": "Erano molto arroganti e sprezzanti perché probabilmente credo che si sentissero insignificanti".

I recenti scontri verbali tra i Pink Floyd e Roger Waters sembrano aver definitivamente allontanato ogni possibilità di una futura reunion: "Ha fatto il suo corso, abbiamo finito", ha dichiarato Gilmour a Guitar Player all'inizio di quest'anno, "Roger può fare ciò che vuole e continuare a divertirsi".

Negli scorsi mesi Waters e Gilmour si sono scontrati duramente anche sul materiale da includere nella tanto attesa ristampa di Animals, l'album dei Pink Floyd del 1977: "Beh, è ​​stato fatto un bel remix di Animals, ma qualcuno ha cercato di forzare alcune note di copertina che non ho approvato e... qualcuno sta puntando i piedi e non permettendo la pubblicazione", ha dichiarato Gilmour lo scorso giugno, in risposta ad un video pubblicato da Waters in cui annunciava la nuova versione dell'album:

Il prossimo 29 ottobre i Pink Floyd pubblicheranno una nuova versione di A Momentary Lapse of Reason, il primo album della band registrato senza Roger Waters.