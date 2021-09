Liam Gallagher con il volto tumefatto dopo una caduta. Guarda la foto

Liam Gallagher ha postato sui suoi profili social una sua foto con il volto tumefatto dopo una caduta. Le dinamiche non sono ancora del tutto chiare. Liam dice di essere caduto mentre scendeva da un elicottero preso dopo la fine del suo concerto al Festival di Wight. Poi ha rassicurato i suoi fan che sta bene e di non preoccuparsi per la sua salute

Got the cover shot for Nxt album c’mon you nose LG x pic.twitter.com/0QIXV5djxk — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021