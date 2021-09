The Black Keys: in arrivo la ristampa per i 10 anni di El Camino. Guarda il nuovo video con il ballerino di Lonely Boy

I Black Keys hanno annunciato un’edizione speciale per il decimo anniversario del loro album El Camino per il prossimo 5 novembre. El Camino (10th Anniversary Deluxe Edition) sarà disponibile in formato Super Deluxe Edition di 5 LP o 4 CD, con una versione rimasterizzata dell’album originale, una versione inedita Live in Portland, registrata durante il concerto, una sessione BBC Radio 1 con Zane Lowe del 2012, una sessione Electro-Vox nel 2011, un book fotografico, un poster edizione limitata, una litografia e un profumo per ambienti al “profumo di macchina nuova”.

El Camino è stato prodotto da Danger Mouse e dai Black Keys ed è stato registrato a Nashville durante l’estate 2011. I Black Keys hanno vinto tre premi ai 55th annual GRAMMY Awards per El Camino: Best Rock Performance, Best Rock Song, e Best Rock Album- tra gli altri riconoscimenti.