Corey Taylor: "Enter Sandman è la Stairway To Heaven della mia generazione"

In occasione di un’intervista con Knotfest.com, Corey Taylor ha parlato dell’importanza che i Metallica hanno avuto per la sua formazione di musicista. Lo ha fatto in occasione della prossima pubblicazione, da parte della band di James Hetfield, di Blacklist, nel quale il frontman degli Slipknot è stato coinvolto per l’esecuzione di una delle cover.

In particolare, Taylor si è espresso su uno dei pezzi più iconici dei Metallica, ovvero Enter Sandman: “È un po’ la Stairway To Heaven o la Smoke On The Water della mia generazione. È uno di quei riff che... mi piace definirlo come il virus del Centro Commerciale delle Chitarre. Chiunque entri sta suonando… Enter Sandman oppure Crazy Train, Smoke On The Water, Stairway To Heaven o Whole Lotta Love. Ci sono quei riff passepartout che fanno dire a tutti ‘Oh! L’ho capito!’”.

Corey sostiene che il riff di Enter Sandman, così come quelli di altri classici del rock per le generazioni precedenti, sia un “must learn”, ovvero qualcosa che deve essere imparato per forza, per tutti coloro che vogliano suonare la chitarra. Non solo per l’importanza della canzone e della band, ma anche perché questi riff diventano un linguaggio comune tra tutti gli amanti del genere. “Un giorno, quando ero già molto migliorato con la chitarra – ha ricordato la voce degli Slipknot – mi sono messo ad ascoltare i primi quattro album dei Metallica, e ho iniziato a memorizzare e imparare tutti questi riff. E stavano diventando parte di un linguaggio comune che potevo poi utilizzare con altri musicisti, anche se stavo suonando con loro per la prima volta. Se ti imbatti in canzoni come Blitzkrieg o Ride The Lightning e inizi a suonare quei riff di apertura, e altri ti vengono dietro, sai che sei partito col piede giusto, perché non impari il singolo riff, impari l'intera melodia la fai tua. È quasi come una strana iniziazione: sai come farlo. Per questo ho suonato i Metallica in quasi tutte le band in cui sono stato”.