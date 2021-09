Ozzy Osbourne: presto sarà operato alla colonna vertebrale e al collo

Ozzy Osbourne si sottoporrà a degli interventi chirurgici, per risolvere i danni alla colonna vertebrale e al collo, dovuti ad una caduta del 2019. A dichiararlo è stata la moglie e manager Sharon al The Daily Mail, nel corso di una intervista. “Ciò che mi esalta di più è pensare a mio marito che torna sul palco – ha affermato Sharon – è quello per cui prego!”.

Negli ultimi anni, il cantante dei Black Sabbath ha sofferto di vari problemi di salute, soprattutto causati dal morbo di Parkinson, che gli è stato diagnosticato nel 2003. La notizia è stata diffusa da Osbourne solo nel gennaio 2020, con dei chiarimenti subito rilasciati al Los Angeles Times: “Non sto morendo di Parkinson. Ma devo farci i conti quotidianamente. Ho fregato la morte per così tante volte. Se domani leggessi la news ‘Ozzy Osborne non si è svegliato questa mattina’, non diresti mai ‘O mio dio!’, diresti ‘Finalmente!”.

Molte date del No More Tours 2 erano state cancellate, per questo i fan del Principe delle Tenebre aspettano con ansia il suo ritorno on stage, che dovrebbe avvenire a gennaio 2022. E non solo loro: per l’artista, infatti, questo stop forzato, tra pandemia e problemi di salute, è stato un duro colpo da affrontare. Qualche tempo fa aveva dichiarato a Metal Hammer: “Negli ultimi due anni sono stato in uno stato terribile tra l'incidente e poi la pandemia”. Ciò che lo ha tenuto in vita è stato lavorare alla scrittura di 15 nuove canzoni: “Mi hanno tenuto vivo. Mi hanno mantenuto sano. Ho bisogno della musica”.