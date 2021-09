Evanescence, Amy Lee si è fatta male allenandosi in vista del tour: "Ora sto meglio!"

In una nuova intervist, rilasciata a 102.9 The Buzz radio, la voce degli Evanescence Amy Lee ha dichiarato di essersi fatta male la scorsa settimana durante gli allenamenti fisici in preparazione del prossimo tour negli Stati Uniti: "Odio allenarmi. Lo odio" ha dichiarato la cantante statunitense, "Non so te, ma lo odio così tanto. E devo trovare qualcosa che mi distragga. La musica aiuta. E finalmente ho trovato la cosa giusta per questa volta. Devo sempre sottopormi a un qualche tipo di allenamento prima di tornare in tour per restare in forma e rafforzarmi" ha continuato, "E ho trovato tutti questi bellissimi sentieri in cui fare escursione in uno dei parchi qui vicino a casa. Mi sono addentrata a Percy Warner Park, ho corso lungo tutti quei piccoli sentieri, ed è super divertente perché non sai quanto durerà o quando finirà la strada, quindi non puoi smettere di correre. Stavo ascoltando una playlist, mi sono emozionata e ho iniziato a correre molto velocemente. Sono inciampata in mezzo alla foresta da sola e mi sono slogata una caviglia".

Ora la voce degli Evanescence sta meglio ed è pronta ad affrontare finalmente il ritorno sui palchi, come dichiarato nell'ultimo post pubblicato dalla cantante su Twitter:

Thank you for the well wishes, guys! I’m ok, just a bad sprain but it’s healed a lot already. I would have posted a picture of the bruise but it was so gnarly I’m afraid it would have been flagged for like, graphic violence For real tho, I’m ok! See you soon! Get vaccinated!