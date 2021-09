Skunk Anansie: UFFICIALE tre date in Italia nel 2022. Tutte le info e biglietti

Negli ultimi 25 anni gli SKUNK ANANSIE sono stati acclamati da pubblico e critica come una delle rock band britanniche più grandi di tutti i tempi. La frontwoman Skin è diventata una delle più importanti icone musicali femminili a livello mondiale e non solo: attivista, pioniera per le donne nell’industria musicale, modella e musa per molti designer.

Dopo la data prevista al Fabrique di Milano il prossimo 15 marzo gli SKUNK ANANSIE torneranno dal vivo nel nostro paese nell’estate 2022 con tre nuove date.

La band è pronta a calcare i palchi di tutta Europa ripercorrendo e celebrando i 25 anni di carriera.

Di seguito i dettagli delle date estive:

SKUNK ANANSIE

CELEBRATING 25 YEARS

29.06.2022 ROCK IN ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica

30.06.2022 PADOVA, Sherwood Festival

01.07.2022 TORINO, Flowers Festival

BIGLIETTI

Biglietti disponibili dalle ore 11:00 di venerdì 10 settembre nei circuiti di vendita autorizzati.

Info e biglietti: http://www.vertigo.co.it/it/skunk-anansie - https://www.facebook.com/vertigo.co.it

Radio ufficiale Virgin Radio