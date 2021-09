Deep Purple: attivato online un misterioso countdown. Nuovo album in arrivo?

Misteriose novità in arrivo da parte dei Deep Purple. La leggendaria band inglese ha lanciato online un nuovo e misterioso countdown, che potrebbe verosimilmente fare riferimento all’annuncio di nuovo materiale inedito.

Sul sito www.turningtocrime.com è attivo un conto alla rovescia. Senza ulteriori indicazioni, la pagina riporta anche le foto dei cinque membri del gruppo, in stile mugshot (ovvero gli scatti che vengono fatti a chi viene arrestato, negli Stati Uniti). Ogni componente regge tra le mani un cartello, con indicato il proprio nome e cognome e alcuni numeri che, forse, sono degli ulteriori indizi. Sullo sfondo, dei fogli tenuti insieme da una graffetta con alcune scritte e qualche macchia di caffè qua e là. Il tutto in stile molto poliziesco.

Che Turning To Crime sia il titolo del ventiduesimo lavoro in studio dei Deep Purple?

Nel 2020 il bassista Roger Glover aveva dichiarato che la band aveva programmato un nuovo disco: “Tutta questa situazione del Covid ha fatto sì che non potessimo andare in tour. Ci stiamo rigirando i pollici, davvero, da ormai oltre un anno, e quindi l’idea era quella, magari, di tornare in studio e fare un nuovo album. E quindi stiamo lavorando in previsione di questo. È passato così poco da quando abbiamo fatto uscire l’ultimo album… magari questo potrebbe un po’ rovinare le cose, ma proveremo e ad un certo punto faremo un nuovo disco, l’anno prossimo. Stiamo sperimentando varie cose”.

L’ultima uscita discografica della band di Ian Paice è stata Whoosh! del 2020, un disco che cancellò le voci di una possibile fine della storia dei Deep Purple, alimentate dal tour del 2018, chiamato The Long Goodbye.