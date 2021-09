Tom Morello, una lettera d'aiuto per cercare di salvare delle giovani musiciste afghane nascoste a Kabul: "Sono in grave pericolo"

Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, si è esposto, tramite una lettera aperta, per sensibilizzare il mondo della musica e non solo, su un gruppo di studentesse di musica rimaste bloccate a Kabul, dopo il ritorno dei talebani.

Il musicista, tramite le sue parole, ha implorato l’aiuto di tutti, per cercare di portare in salvo le studentesse del collettivo Girl With a Guitar, con cui il chitarrista stesso, così come altri nomi importanti del mondo del rock come Sammy Hagar, Nick Cave e Brian Wilson, hanno collaborato in passato. Queste ragazze sono parte del progetto umanitario The Miraculous Love Kids, fondato dal produttore Lanny Cordola nel 2015.

Dopo il rientro dei soldati statunitensi in patria e la presa di potere dei talebani, la scuola di musica è stata distrutta e le giovani chitarriste, così come le loro famiglie, si stanno nascondendo a Kabul, sperando di essere presto evacuate.

Ecco alcuni passaggi della lettera di Morello, riportata da Billboard lo scorso 30 agosto:

“Sto scrivendo per conto di alcune ragazze molto speciali, che si trovano in Afghanistan e che sono in grave pericolo. [Girl With a Guitar] accoglie orfane di strada e altre ragazze che hanno subito traumi importanti e usa la musica come strumento di riabilitazione e come mezzo per elaborare i loro problemi, le loro storie e le loro speranze. Ho avuto l'onore di collaborare con queste ragazze meravigliose. Da quando i talebani hanno preso il controllo, la loro scuola è stata distrutta e le ragazze si nascondono. Sono in grave pericolo perché sono ampiamente conosciute per aver suonato musica occidentale e il loro insegnante è americano e maschio. Qualunque cosa possiate fare per salvare le loro vite, sarebbe molto apprezzata”.

Cordola ha fondato The Miraculous Love Kids e Girl With a Guitar nel 2015, dopo aver incontrato Mursal, una ragazza dell'Afghanistan, le cui due sorelle erano state uccise in un attentato alcuni anni prima. Cordola ha quindi dato vita al progetto di sensibilizzazione musicale, per fornire uno sbocco artistico alle ragazze e alle donne colpite dalla violenza della guerra.