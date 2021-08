Metallica, Lars Ulrich rende omaggio a Charlie Watts: "E' stato tra i più grandi. A lui devo tanto"

Lars Ulrich, batterista dei Metallica, ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Charlie Watts, leggendario batterista dei Rolling Stones ricordandolo come "una parte molto significativa della band e forse troppo spesso sottovalutata”.

In una nuova intervista con la stampa americana Ulrich ha detto di essere rimasto scioccato dalla morte di Watts, osservando che è stato "colpito duramente" perché "come fan degli Stones, è una specie di fine di un'era all'interno della band perché è stato l'unico batterista che abbia mai registrato con loro”.

Ulrich ha sottolineato che Watts è stato spesso trascurato come batterista dei Rolling Stones, spesso adottando un approccio strettamente professionale al suo ruolo nella band mentre Mick Jagger e Keith Richards hanno sempre goduto della maggior parte dell'attenzione. Ha continuato: "In una band in cui i riflettori erano sempre su Mick e Keith, molte persone non capivano davvero quanto fosse prezioso".

Ulrich ha anche parlato di come Watts lo abbia ispirato come batterista alle prime armi, citandolo come un'influenza chiave su gran parte del lavoro dei Metallica, incluso l'omonimo "Black Album", che celebra il suo 30° anniversario quest'anno.

Infine, Ulrich ha affermato che guardando il filmato della performance finale di Watts con gli Stones - un set che hanno suonato in Florida il 30 agosto 2019 - ha capito per cui Watts era così importante per la band. "Stavo guardando un paio di clip di quel concerto e ho visto Mick Jagger ballare ondeggiando", ha detto. “Sta ondeggiando al ritmo della batteria di Charlie Watts. Le persone si siedono e dicono: 'Sì, sto ballando insieme a Mick Jagger'. No, stai ballando insieme a Charlie Watts nello stesso modo in cui Mick Jagger balla insieme alla batteria di Charlie Watts. Mick Jagger non avrebbe mai avuto le sue 'mosse' se non fosse stato per la batteria di Charlie Watts".