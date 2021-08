Noel Gallagher: “Mio figlio di 10 anni mi ha insegnato a suonare Back in Black degli AC/DC”

Noel Gallagher ha rivelato durante una recente intervista di aver appena imparato a suonare il riff di Back In Black degli AC/DC e la persona che glielo ha insegnato è stato suo figlio Sonny.

"Se la cava bene con la chitarra. La suona ogni sera", ha dichiarato Gallagher. "Me l’ha mostrato, e io sinceramente non sapevo come suonare questo riff di Back In Black anche se è un riff famosissimo".

Noel ha aggiunto: "Sonny è un rocker. Gli piacciono gli AC/DC e Queen. Spero solo non abbia iniziato a suonare troppo presto. Il mio piano è sempre stato quello di non dire: ‘Papà è un musicista e quindi anche tu devi diventare un musicista’ perché conosco un sacco di persone che l'hanno fatto e non ha funzionato" ha spiegato, aggiungendo: "semplicemente perché spesso i figli dei musicisti non sono interessati alla musica. Quindi il mio piano è stato solo quello di lasciare strumenti musicali in giro per casa. Sonny ha sempre avuto piccole tastiere nella sua stanza e una chitarra. A un certo punto l'ha presa in mano e ci ha provato".

Durante l’intervista rilasciata a Radio X Noel ha aggiunto: “Sonny una sera è tornato a casa da scuola e mi ha detto: 'Sai suonare Thunderstruck degli AC/DC?' Gli ho risposto timidamente, 'No' e lui mi ha detto che c'è un ragazzo, a scuola da lui, che fa la seconda elementare, che sa suonarlo”!

Gallagher ha poi concluso raccontando che suo figlio ha anche preso parte a un'esibizione di quattro pezzi in un concerto scolastico: "non sono mai stato così orgoglioso di niente o nessuno nella mia vita. È stato fantastico vederlo suonare live".