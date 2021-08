Rolling Stones: il tour americano sarà un grande tributo a Charlie Watts

Gli Stones, come da programmi, il prossimo 26 settembre torneranno a esibirsi live a St. Louis, Missouri. E lo faranno, come già deciso prima della scomparsa di Charlie Watts con Steve Jordan alla batteria (grande amico di Charlie).



Secondo quanto dichiarato da una fonte vicina all’entourage della band al quotidiano inglese The Sun: "Il gruppo vuole rendere il No Filter Tour una celebrazione della vita di Charlie Watts. Era come un fratello per loro, ma sanno che avrebbe odiato il pensiero di annullare i concerti".