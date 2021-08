Charlie Watts: la guida per conoscere meglio il batterista dei Rolling Stones

Una piccola guida per conoscere meglio e capire la grandezza di Charlie Watts che non era un batterista appariscente ma era, a detta di tutti, la spina dorsale della band. Era lui la chiave della sezione ritmica delle ‘pietre rotolanti’. Era solido e concreto. Gli Stones non sarebbero mai diventati una delle più grande band rock 'n' roll del mondo senza Watts e il suo stile inconfondibile.

10. Moon Is Up

Voodoo Lounge (1994)

9. 19th Nervous Breakdown

singolo (1966)

8. Under My Thumb

Aftermath (1966)

7. Gimme Shelter

Let It Bleed (1969)

6. Beast of Burden

Some Girls (1978)

5. (I Can't Get No) Satisfaction

singolo (1965)

4. Tumbling Dice

Exile on Main St. (1972)

3. Paint It, Black

singolo (1966)

2. Honky Tonk Women

singolo (1969)

1. Get Off of My Cloud

singolo (1965)