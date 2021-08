È morto Don Everly, anima degli Everly Brothers

Don Everly, anima degli degli Everly Brothers, si è spento all’età di 84 anni. La famiglia di Everly ha confermato la notizia con una dichiarazione al Los Angeles Times: "Don ha vissuto secondo ciò che sentiva nel suo cuore. Don è stato capace di vivere i suoi sogni... con sua moglie e anima gemella, Adela, e condividendo la musica che lo ha reso un Everly Brother”.

Don, insieme al fratello Phil (scomparso nel 2014), tra il 1957 e il 1967 pubblicarono una serie di singoli entrati nella storia del rock. Wake Up Little Susie, All I Have to Do is Dream e Cathy's Clown. Sono stati tra i primi gruppi inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986.

La loro musica capace di unire country/bluegrass e rock'n'roll ha avuto un'enorme influenza su artisti come Beatles, Byrds e, soprattutto, Simon & Garfunkel. Quando Don è stato inserito nella Musicians Hall of Fame nel 2019, Keith Richards lo ha definito "uno dei migliori chitarristi ritmici che abbia mai sentito".



Nel 1986 Don divenne anche suocero (per pochi mesi) di Axl Rose dopo che il cantante dei Guns N’ Roses sposò sua figlia Erin.