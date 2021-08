Iron Maiden: ascolta ora il nuovo singolo Stratego!

Gli Iron Maiden hanno pubblicato il nuovo singolo Stratego, il secondo estratto del loro atteso 17° album, Senjutsu, in arrivo il 3 settembre. Questo brano arriva dopo The Writing On The Wall, la loro prima nuova traccia in sei anni.

Scritto dal chitarrista Janick Gers e dal bassista Steve Harris, Stratego è stato registrato nel 2019 agli studi Guillaume Tell di Parigi ed è stato prodotto da Kevin "Caveman" Shirley e coprodotto dallo stesso Harris.



A proposito dell'album Bruce Dickinson ha dichiarato "Siamo tutti molto contenti dell’album. Lo abbiamo registrato nei primi mesi del 2019 durante una pausa dal Legacy tour così abbiamo potuto massimizzare il nostro tour ed avere ancora un lungo periodo di set up prima dell'uscita per preparare una fantastica copertina dell'album e qualcosa di speciale come video. Ovviamente la pandemia ha ritardato di più le cose. I brani sono molto vari e alcuni sono piuttosto lunghi. Ce ne sono uno o due che suonano in modo piuttosto diverso dal nostro solito stile, penso che i fan dei Maiden saranno sorpresi - in senso buono, spero! “