Flea: danza scatenata ad un matrimonio di due amici nativi americani. Guarda il video!

Tutti sappiamo che Flea possiede un'innegabile padronanza del ritmo. E quel talento sembra estendersi all'abilità del musicista nella danza. Lo scorso week-end il bassista, insieme alla moglie Melody Ehsani, hanno partecipato a un matrimonio di due loro amici amici nativi americani, Jocy e Trae Little Sky, nella riserva indiana di Fort Berthold a New Town in North Dakota.

E Flea ha avuto la possibilità di ballare le danze dei nativi americani vestito con un costume tradizionale.



"Grazie alla nazione MHA [Mandan, Hidatsa e Arikara] e a tutte le tribù al powwow di questo fine settimana", ha successivamente condiviso Flea su Instagram. "È stato fantastico e stimolante. Mi sto riprendendo dai colori, dal canto interstellare, dai tamburi e dalle danze che non ho mai visto prima".