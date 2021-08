Noel Gallagher attacca nuovamente Liam: "Lui fa una vita da rockstar? È un gran ciarlatano. Tutto fumo e poco arrosto"

Noel Gallagher ha scritto una nuova pagina della interminabile sfida di parole tra lui e suo fratello Liam. Durante la prima puntata dello show che conduce su Radio X, incalzato dal dj Matt Morgan a raccontare aneddoti su qualche collega musicista che si atteggia troppo a rockstar senza esserlo, Noel ha citato subito Liam, dicendo che durante il periodo di gloria e sregolatezza degli Oasis non era così sfrenato come ha sempre voluto fare credere: «È un gran ciarlatano» ha detto Noel, chiamandolo come fa da sempre “our kid”, «Ma ce ne sono molti altri in giro. Gente che parla troppo, tanto fumo e poco arrosto».

Dopo aver messo in riga il fratello, Noel ha raccontato qualche aneddoto sulle star che invece non si tirano mai indietro quando c’è da divertirsi.

Il primo è l’attore Matt Smith, protagonista della serie televisiva Doctor Who: «È un tifoso dei Blackburn Rovers e una volta a casa mia durante una festa alle tre del mattino si è messo a cantare cori da stadio e a prendere a calci le sedie. Ho dovuto dirgli: “Amico, se prendi ancora a calci i miei mobili abbiamo un problema”». La superstar di Hollywood Matthew McConaughey invece secondo Noel: «E’ completamente fuori di testa. Una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto», ma la persona a cui non è mai riuscito a stare dietro quando si trattava di fare festa, come ha già detto più volte, rimane Bono degli U2: «Con lui non si scherza proprio, è irlandese». In passato, Noel aveva descritto con una battuta i concerti come spalla degli U2 nel loro tour di Joshua Tree: «Non mi ricordo assolutamente niente, ma mi hanno detto che è andata molto bene». Per quanto riguarda Liam Gallagher si attende la sua risposta dopo il ridimensionamento del suo status di rockstar fatto da Noel. I due fratelli sono dei veri geni della battuta e dell’ironia, e non si sono mai risparmiati quando si trattava di prendersi in giro l’uno con l’altro.

La battuta forse più bella di Noel su Liam è: «Our kid ha solo due problemi: tutte le cazzate che dice e tutte le cazzate che fa». Liam invece una volta ha detto: «Io non penso ci siano differenze tra me e Noel. Lui è un coglione, io sono un coglione».