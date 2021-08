Red Hot Chili Peppers, John Frusciante: "Kurt Cobain e Janis Joplin sono le migliori voci mai esistite"

Nella biografia di John Frusciante, il chitarrista nato nel Queens di New York nel 1970 che in ognuno dei periodi in cui ha suonato con i Red Hot Chili Peppers (dal 1988 con l’album Mother’s Milk fino al 1991 con Blood Sugar Sex Magik e poi da Californication nel 1999 a Stadium Arcadium nel 2006) li ha portati ad un livello più alto con il suo “Frusciante Touch” melodico e cristallino, si legge: «John Frusciante ha cominciato a suonare la chitarra a 10 anni e a 14 sapeva già suonare tutte le canzoni di Jimi Hendrix».

Parlando delle influenze che lo hanno reso uno dei chitarristi più riconoscibili e famosi del mondo del rock, John Frusciante ha sempre nominato anche Frank Zappa (che ha detto di aver studiato per anni in modo ossessivo), Jimmy Page, David Gilmour, Jeff Beck e il suono P-Funk dei Parlament/Funkadelic. Per spiegare la sua espressività e la sua idea di musica intensa, lirica e personale, che nasce anche dalla sua lunga battaglia contro le proprie dipendenze, ha citato anche due icone del rock scomparse a 27 anni, Janis Joplin e Kurt Cobain.

In una puntata del suo show radiofonico John Frusciante, che nel 2019 è ritornato per la terza volta nei Red Hot Chili Peppers e sta lavorando ad un nuovo album con Flea, Anthony Kiedis e Chad Smith ha detto: «Kurt Cobain è uno dei miei cantanti preferiti di sempre, potrei ascoltarlo per sempre. È come ascoltare un sintetizzatore: non sai mai che suono possa venire fuori». Su Janis Joplin e la sua inarrivabile interpretazione del suono e del sentimento blues che l’hanno resa un’icona della musica di tutti i tempi, Frusciante ha detto: «La sua voce è in grado di farmi piangere in un secondo. La ascolto e sono felice e poi un attimo dopo sono in lacrime. Ha qualcosa di incredibilmente potente, credo che dal punto di vista emotivo sia la voce più efficace mai esistita».