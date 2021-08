Quentin Tarantino, ecco qual è l’attore migliore del mondo secondo il regista: "si consumava totalmente per il personaggio"

Quentin Tarantino è senza dubbio uno dei registi più influenti (e rock and roll) del cinema mondiale. Con i suoi film all’attivo, dai primi anni Novanta ad oggi, è entrato nell’Olimpo delle leggende della settima arte. Da sempre lavora con gli attori e le attrici più quotati di Hollywood, come Samuel L.Jackson, Leonardo DiCaprio, John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman, Margot Robbie, Brad Pitt e Robert De Niro.

Tra tutti questi mostri della recitazione, Tarantino ha ammesso di avere il suo preferito, l’attore che più di tutti lo ha colpito per la sua capacità di immedesimazione e di interpretazione.

Nel corso un’intervista di qualche tempo fa, riguardo il film Jackie Brown, Tarantino dichiarò: “Si merita la reputazione di miglior attore della sua generazione”. Il regista stava parlando di Robert De Niro, riferendosi in particolare alla sua interpretazione, proprio nel suo film del 1997, di Louis Gara, un criminale, vecchio compagno di cella del Robbie di Samuel L. Jackson. La performance di De Niro è senza ombra di dubbio impeccabile ed il personaggio è dipinto con una maestria invidiabile.

“Penso che sia il miglior attore del mondo – ha continuato Tarantino – Non ho mai visto un attore consumarsi così completamente all’interno del ruolo assegnato, all’interno del vero lavoro sul personaggio. Quello che intendo è che quando Robert interpreta Louis... si sta davvero immedesimando in lui, momento per momento”.