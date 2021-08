I Rolling Stones hanno finanziato l'apertura di uno studio di registrazione per aiutare i giovani musicisti di Londra. Guarda le foto

Il grande chitarrista dei The Rolling Stones, Ronnie Wood, è stato l'ospite d'onore durante l'inaugurazione del nuovo studio di registrazione aperto da Community Links a Canning Town, a est di Londra, sviluppato in collaborazione con la band.

Lo studio, all'avanguardia nelle tecnologie, ha come obiettivo aiutare i giovani musicisti del distretto di Newham a sviluppare le proprie capacità, grazie a una generosa partnership con la band di Mick Jagger e Keith Richards. Lo studio è stato aperto con donazioni da parte della band e grazie ai proventi ricavati anche dalla vendita all'asta della scaletta concerto degli Stones all'Olympic Stadium di Londra del 2018. La band ha fortemente cercato un'occasione per investire dei fondi a sostegno dei giovani musicisti di Londra in collaborazione con Community Links, un'associazione di beneficenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ronnie Wood (@ronniewood)

Lo studio, appositamente costruito per questo obiettivo, darà la possibilità di accedere ai corsi di studio ai giovani fino ai 24 anni di età. Ospiterà laboratori creativi che promuovono il benessere mentale, nonché corsi e programmi di studio riconosciuti che daranno la possibilità agli allievi di ottenere qualifiche e diplomi in tecnologia musicale e ingegneria del suono.

"Ricordo l'aiuto che ho ricevuto da giovane" ha raccontato Ronnie Wood ai ragazzi presenti all'inaugurazione, "Sono felice che mi sia stato chiesto di aprire i Music Studios presso il Community Links a Canning Town. Da giovane mi hanno aiutato ed è giusto che, attraverso la beneficenza, gli Stones possano dare una mano a tutti gli aspiranti musicisti della zona est di Londra".