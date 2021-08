The Rolling Stones, Charlie Watts non parteciperà al nuovo tour per motivi di salute: "devo rimettermi i forma, ci vorrà del tempo"

Il grande batterista dei The Rolling Stones Charlie Watts non potrà partecipare al nuovo tour americano della band a causa di problemi di salute.

Secondo una dichiarazione rilasciata del portavoce della band, come dichiarato dal magazine Pitchfork, Watts ha subito un'operazione (del quale non è stata specificata la natura) ma che ha avuto "completamente successo". A prendere il posto del grande batterista della band, cuore pulsante degli Stones dal 1963, sarà Steve Jordan, membro degli The X-Pensive Winos e dei The Blues Brothers.

"Charlie ha avuto un'operazione che ha avuto un completo successo, ma i suoi medici questa settimana hanno consigliato un periodo di riposo e di recupero adeguati", ha dichiarato il portavoce della band. "Con le prove che inizieranno tra un paio di settimane è una cosa che ci dispiace molto, ma non possiamo dire che non ce l'aspettavamo".

Lo stesso Watts, come riportato sui canali social della band, ha espresso il suo rammarico e il suo dispiacere per non poter partecipare a questo tour, il primo senza di lui dal 1963:

“Per una volta il mio tempismo è stato un sbagliato. Sto lavorando duramente per essere completamente in forma, ma oggi ho accettato, su consiglio degli esperti, che ci vorrà un po' di tempo. Dopo tutte le sofferenze causate ai nostri fan a causa del Covid, non volevo che i fan degli Stones rimanessero delusi per un ennesimo rinvio del tour a causa di ulteriori rinvii o cancellazioni. Ho quindi chiesto al mio grande amico Steve Jordan di sostituirmi"

Jordan è di casa con gli Stones poiché da tempo è membro del progetto parallelo di Keith Richards, X-Pensive Winos.

“È un onore assoluto e un privilegio essere il sostituto di Charlie e non vedo l'ora di provare con Mick, Keith e Ronnie. Nessuno sarà più felice di me a rinunciare al mio posto alla batteria non appena Charlie mi dirà che è pronto a partire"