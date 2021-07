ZZ Top: è morto Dusty Hill, il bassista della band. Aveva 72 anni

Si è spento all'età di 72 anni il grande e leggendario bassista degli ZZ Top Dusty Hill, membro fondatore dell'iconica band texana. A darne l'improvviso annuncio sono stati Frank Beard e Billy Gibbons, verso le ore 21:00 ore italiane del 28 luglio, attraverso i social ufficiali del gruppo:

"Siamo rattristati dalla notizia di oggi che il nostro compagno, Dusty Hill, è morto nel sonno nella sua casa di Houston, in Texas. A noi, insieme a legioni di fan di ZZ Top in tutto il mondo, mancherà la tua presenza costante, la tua buona natura e l'impegno duraturo nel creare quella monumentale base verso il "Top". Saremo per sempre legati a quel "Blues Shuffle in Do"

Ci mancherai moltissimo, amigo.

Frank & Billy"

Lo scorso 24 luglio Dusty Hill era stato costretto a rinunciare ad un concerto con la band (sostituito dal tecnico delle chitarre) a causa di un problema all'anca, come dichiarato dal gruppo.