Radiohead, Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno finito di registrare l'album del loro side project The Smile

Secondo quanto riportato negli scorsi giorni da alcuni magazine online d'oltremanica Thom Yorke, Jonny Greenwood e dal batterista dei Sons Of Kemet Tom Skinner, hanno completato le registrazioni dell'album del loro side project chiamato The Smile.

In una recente intervista per il canale musicale The Coda Collection, il produttore dei Radiohead Nigel Godrich ha rivelato di aver lavorato con il supergruppo su una serie di nuovi brani. Non ha fornito dettagli su una data di uscita o sul titolo dell'album, ma ha lasciato indizi su come suonerà, dicendo "non è un disco rock".

“È una giustapposizione interessante di cose, ma ha senso. Avrà senso". Il produttore ha anche elogiato le doti del batterista Tom Skinner, definendolo "un grande musicista e un bravo ragazzo": “È nei Sons of Kemet e nella sua carriera ha anche fatto un sacco di sessioni in studio …Sorrido tra me e me perché so che riceverà molte attenzioni”.

I The Smile si sono esibiti a sorpresa durante un evento in live-streaming organizzato dal Festival di Glastonbury lo scorso maggio. La band, un vero e proprio side project con protagonisti le due colonne portanti dei Radiohead, ha suonato un interno concerto pubblicando sui social la scaletta e un video dell'esibizione.

In case you missed it, you can catch it again today @glastonbury pic.twitter.com/N9t4M43lor — The Smile (@thesmiletheband) May 23, 2021

Il coinvolgimento dei The Smile era stato annunciato solo poche ore prima dell'inizio del live streaming, dando la possibilità a tutti coloro che erano collegati con l'evento di ascoltare per la prima volta il nuovo materiale scritto dalla band. Thom Yorke ha descritto il progetto come "una collaborazione con Nigel Godrich", un produttore inglese. Yorke ha detto pochissime parole durante l'esibizione ma ha spiegato il significato del nome del nuovo progetto: "è stato ispirato da una poesia di Ted Hughes. Signore e signori, ci chiamiamo The Smile. Ma non The Smile come se fosse una risata, è più un sorriso di un ragazzo che ti mente ogni giorno".

Lo stile della band è decisamente più legato al post-punk di inizio anni '80 che alle produzioni introspettive dei Radiohead, tanto che sono state molteplici le reazioni dei fan della band su twitter.