I musicisti più pagati del 2020: nella lista spiccano Eagles, Queen e Beatles. Guarda la Top 40 con le cifre

Il rock è protagonista anche nella annuale classifica dei musicisti più pagati al mondo, stilata da Billboard.

Per l’anno 2020, infatti, molti nomi appartenenti al genere spiccano nella lista, e si tratta di artisti che sono già leggende.

Su quaranta personaggi presenti nell’elenco, ben tredici arrivano dal rock, che si conquista la medaglia d’oro del genere più rappresentato.

Al quarto posto troviamo subito gli Eagles, che nel 2020 hanno guadagnato circa 16,3 milioni di dollari soprattutto grazie al tour celebrativo di Hotel California, che si sarebbe dovuto svolgere dall’inizio dell’anno e che è stato poi ovviamente sospeso. Non male anche i guadagni ricavati dagli streaming: la band è stata una delle più ascoltate, con un profitto di 2,7 milioni di dollari.

Più avanti, al settimo posto, troviamo i Queen. I giganti del rock si portano a casa 13,2 milioni di dollari, suddivisi quasi a metà tra vendite fisiche dei loro album e ascolti in streaming.

Si piazzano al numero 8 della classifica i Beatles, che continuano a vendere album e a ricavarne – eredi compresi – una cifra considerevole, grazie anche a varie riedizioni in vinile che, ovviamente, hanno un costo maggiore dei CD.

Uscendo dalla top 10, si continuano a trovare nomi noti come AC/DC al 13° posto, grazie soprattutto all’uscita dell’attesissimo Power Up, Metallica al 18° con tantissimi streaming del loro catalogo rimasterizzato e le vendite del live S&M2, e poi ancora Pink Floyd, Tool, Kiss, Rolling Stones, Aerosmith e Fleetwood Mac.





ECCO LA TOP 40

1. Taylor Swift: $23.8 million

2. Post Malone: $23.2 million

3. Céline Dion: $17.5 million

4. Eagles: $16.3 million

5. Billie Eilish: $14.7 million

6. Drake: $14.2 million

7. Queen: $13.2 million

8. The Beatles: $12.9 million

9. YoungBoy Never Broke Again: $11.9 million

10. Lil Baby: $11.7 million

11. The Weeknd: $10.4 million

12. Aventura: $10.2 million

13. AC/DC: $10.1 million

14. Eminem: $9.7 million

15. Lil Uzi Vert: $9.5 million

16. Luke Combs: $9.2 million

17. DaBaby: $9.1 million

18. Metallica: $9 million

19. BTS: $8.9 million

20. Pink Floyd: $8.8 million

21. Bad Bunny: $8.4 million

22. Future: $8.2 million

23. Ariana Grande: $7.5 million

24. Roddy Rich: $7.4 million

25. Rod Wave: $7.37

26. George Strait: $6.9 million

27. The Lumineers: $6.8 million

28. Blake Shelton: $6.7 million

29. Fleetwood Mac: $6.6 million

30. Kanye West: $6.3 million

31. Justin Bieber: $6.22 million

32. Tool: $6.17 million

33. Kiss: $6 million

34. The Rolling Stones: $5.96 million

35. Travis Scott: $5.82 million

36. Ed Sheeran: $5.66 million

37. Halsey: $5.55 million

38. Harry Styles: $5.51 million

39. Billy Joel: $5.49 million

40. Aerosmith: $5.35 million