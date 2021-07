Chester Bennington: il commovente ricordo della moglie Talinda

Nella giornata di ieri Talinda Ann Bentley, che gestisce il Chester and Talinda Bennington Family Trust (di cui sono beneficiari lei e i sei figli di Chester), ha voluto ricordare il cantante dei Linkin Park con una serie di foto familiari postate sui suoi social, per raccontare il suo lato più intimo e personale: «Trovavi sempre il modo di farci ridere tutti» ha scritto commentando una foto in cui Chester scherza con i figli in cucina mentre aspettano il pranzo «Sono felice di avere tantissime foto e video per ricordarti. Ci manchi ogni secondo di ogni giornata, sei la persona migliore che abbia mai conosciuto e ti rivedo nei nostri figli. Quando sono nati hai scritto le speranze e i sogni che avevi per loro, Dio deve aver letto quello che hai scritto perché sono esattamente quello che speravi. So che puoi vederli».



I messaggi di Talinda si uniscono ai tantissimi ricordi lasciati dal fan sui social, tra immagini dei live dei Linkin Park e foto di tatuaggi con il testo di uno dei pezzi più personali della band, On More Light dedicata ad un amico scomparso e pubblicata dai Linkin Park come singolo dopo la sua morte il 3 ottobre 2017. La moglie Talinda ha ringraziato la band e tutti i fan con una ultima dedica a Chester Bennington: «Posso rivedere la nostra intera vita insieme nei video. Sono contenta di non aver mai smesso di registrare. Oggi ne guarderemo uno insieme ai nostri figli e ci ricorderemo quanto eri fantastico».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Talinda Bennington (@talinda320)