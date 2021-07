Bob Dylan: live in streaming domenica 18 luglio. Scopri tutte le info e guarda il trailer

Domenica 18 luglio alle 23 italiane il sito Veeps presenterà Bob Dylan in un concerto esclusivo. Shadow Kingdom vedrà l'artista esibirsi in un ambiente intimo e proporrà i brani tratti dal suo vasto repertorio in una versione appositamente rivisitata per questo evento. I biglietti costano $25 e l'accesso all’evento rimarrà attivo per 48 ore dopo la messa in onda.

Shadow Kingdom segnerà il primo concerto dell'artista da dicembre 2019, dopo che i suoi tour sono stati cancellati a causa della pandemia globale. Sarà anche la prima esibizione di Dylan dall'uscita del suo acclamato album, Rough And Rowdy Ways, che ha debuttato nella Top Ten in 16 paesi, ed è stato il 18° album in studio dell'artista a debuttare nella Top 10 degli Stati Uniti.

“È un onore incredibile e un punto culminante per tutti noi di Veeps avere l'opportunità di lavorare con Bob Dylan e di far parte di quella che sarà sicuramente una performance davvero speciale e storica, non solo come professionisti, ma anche i fan della musica", ha affermato Joel Madden, co-fondatore di Veeps.

I biglietti sono già in vendita su www.bobdylan.veeps.com