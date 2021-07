Gene Simmons sugli ex compagni di band: "Peter Criss e Ace Frehley continuano a fare scelte davvero sbagliate"

Le parole del bassista si riferiscono al mancato coinvolgimento di Peter Criss e Ace Frehley nel nuovo documentario Biography: KISStory, diretto da D.J. Viola. In una recente intervista su Talking Wax With Adika Live!, Gene ha commentato: "Dio li ami, sia Ace sia Peter! All'inizio della band erano semplicemente la cosa migliore che ci potesse capitare, ma hanno fatto delle scelte così orribili nella loro vita, non solo in termini di salute ma anche di carriera. È appena uscito questo documentario che ha avuto una certa rilevanza al Tribeca Film Festival, e, naturalmente, senza nemmeno pensarci due volte, abbiamo contattato sia Ace sia Peter: 'Ehi, venite e fate parte di questa cosa. Avete contribuito a creare la band. Non c'è dubbio’. E loro hanno rifiutato".

Qualche mese fa il chitarrista aveva confermato durante un'apparizione su SiriusXM's Trunk Nation With Eddie Trunk, di essere stato avvicinato dai produttori del documentario sui KISS per una sua eventuale partecipazione: “Mi hanno offerto un piccolo compenso per essere coinvolto e ho rifiutato. Ho pensato che fosse imbarazzante, perché so quanti soldi ci faranno sopra. Quindi, o condividi la ricchezza o c'est la vie. Così ho deciso di non farmi coinvolgere. Hanno un sacco di vecchi filmati di me e probabilmente li useranno e andranno avanti, ma non sarà la stessa cosa, se avessero filmati attuali. Sfortunatamente, ho deciso che il denaro che mi hanno offerto non era neanche lontanamente vicino a quello che sentivo di meritare, quindi ho rifiutato. Le riprese che vedrete di me in questo documentario saranno solo vecchie riprese".