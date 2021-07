Iron Maiden: è uscito il nuovo singolo The Writing On The Wall. Ascoltalo ora!

Gli Iron Maiden hanno pubblicato il nuovo singolo dal titolo The Writing On The Wall con un’attesissima video premiere globale su YouTube. Il brano è stato scritto dal chitarrista dei Maiden Adrian Smith con Bruce Dickinson, prodotto da Kevin Shirley e co-prodotto dal bassista e membro fondatore della band Steve Harris.

All’inizio Bruce Dickinson aveva un’idea di concept per il video che è stato realizzato in collaborazione con due ex dirigenti della Pixar e i fan di lunga data dei Maiden Mark Andrews & Andrew Gordon. La coppia ha più di 50 anni di esperienza nell’industria di animazione ai massimi livelli inclusi i lavori per “Gli Incredibili”, “Ratatouille”, “Ribelle”, “Monsters” e “Alla ricerca di Nemo”. Con partners in fila per essere coinvolti nel progetto, hanno scelto BlinkInk, uno studio di animazione con base a Londra, stimato per il suo lavoro per una serie di marchi di fama mondiale come Adidas e Coca-Cola e una serie di video musicali di alto livello.

Nel direttore della BlinkInk Nicos Livesey, un altro fan di lunga data dei Maiden, la band ha trovato una persona che ha condiviso la visione collettiva sulla traccia. Il risultato è un video in cui c’è un primo assaggio di una nuova e stupefacente incarnazione di Eddie in uno spettacolare formato 3D

Bruce ha dichiarato “Avevo un’idea abbastanza chiara sul concept che doveva accompagnare il brano e quando ho incontrato Mark e Andrew su zoom, è diventato subito chiaro che eravamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda e questo è stato rafforzato con l’aggiunta di Nicos e il suo giovane team della BlinkInk. Le nostre riunioni settimanali su Zoom erano quindi di solito tanto creative quanto molto divertenti! Sono molto orgoglioso di come il video è venuto, è veramente un po' come un mini – film. Sapevo che avrebbe funzionato non appena Mark avesse dato vita alle mie idee con i suoi incredibili storyboard - ho pensato che avremmo potuto creare qualcosa di molto speciale insieme. Penso che l'abbiamo fatto e spero che i nostri fan siano d'accordo. In effetti è praticamente creato dai fan dei Maiden!!".

Il regista Nicos Livesey ha detto “Abbiamo trovato rapidamente le competenze che volevamo, le persone letteralmente litigavano per lavorare su un video dei Maiden - abbiamo avuto più di 60 persone in 13 paesi dal Brasile alla Francia, dalla Romania agli Stati Uniti per aggiungere qualcosa al video e direi che il loro amore, la loro passione e la loro conoscenza della band traspare da ogni fotogramma. Sono stati un team da sogno da gestire per i produttori e per me".