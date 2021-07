Foo Fighers: posticipato il concerto di Los Angeles per un caso positivo al Covid-19 nello staff della band

I Foo Fighters sono stati costretti a rimandare il loro concerto previsto per il 17 luglio al Forum di Los Angeles, a causa di un membro dello staff risultato positivo al Covid-19.

La band ha annunciato la brutta notizia tramite i suoi canali social, specificando che il live è posticipato a data da destinarsi.

“Nonostante i numerosi sforzi fatti per seguire le leggi e i protocolli del Covid – recita il comunicato diffuso dai Foos – c’è stato un caso positivo all’interno dello staff dei Foo Fighters. Per cautela e per preoccupazione per la sicurezza della band, dell'equipaggio e soprattutto dei fan, lo spettacolo di sabato al Forum di Los Angeles è stato rinviato a una data successiva. La nuova data sarà annunciata a breve. I biglietti per la data del 17 luglio saranno validi per la nuova data”.

Quello del 17 luglio sarebbe stato il primo concerto al Forum losangelino a capienza piena, dall’inizio della pandemia.

Dopo l’evento del 20 giugno al Madison Square Garden di New York, il primo live della band di Dave Grohl in più di un anno, questo annuncio arriva sicuramente come un fulmine a ciel sereno.