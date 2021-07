Evanescence, Amy Lee si infuria con Gene Simmons dei KISS: “Il rock cantato da donne non è un genere!"

Amy Lee, frontwoman degli Evanescence, si è infuriata con Gene Simmons.

Il fondatore dei KISS, infatti, in una recente intervista, oltre a calcare la mano sul concetto, ormai fatto suo, che “il rock è morto”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rock femminile che hanno letteralmente acceso di rabbia la voce di Bring me to life.

Nel corso di una chiacchierata a quattro, tutta femminile, con Lzzy Hale degli Halestorm, Taylor Momsen dei Pretty Reckless e Maria Brink degli In This Moment, Amy Lee ha detto la sua, rispondendo a Simmons, il quale avrebbe definito il rock femminile come un “genere”, etichettandolo. In sostanza, il bassista dei Kiss avrebbe affermato che le donne del rock fanno “cose buone”, ma sempre e comunque per il genere femminile.

“Qualsiasi cosa avrà da dire, ho finito di ascoltarlo – ha replicato Amy Lee – Credo che tutto questo sia parte del problema più grande. L’unico modo che abbiamo per risolverlo, alla fine, è che queste persone non siano più coinvolte nella comunità, e che le giovani generazioni e i pionieri come tutti voi continuino a sostenere questo messaggio: ‘Fa**ulo, non etichettarmi come rock al femminile’. Non è un genere!”.