Mark Hoppus: "Questa settimana un esame mi dirà se vivrò o morirò. Voglio prendere il cancro a calci nel c**o"

Mark Hoppus, il bassista e frontman dei Blink-182, da qualche settimana ha voluto avvisare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute, rivelando al mondo di essere stato sottoposto ad un ciclo di chemioterapia a causa di un tumore.

Il rocker californiano ha voluto aggiornare i suoi follower su twitter riguardo alle sue condizioni di salute, annunciando che durante questa settimana si sottoporrà ad un esame specifico per capire l'entità della malattia. Il messaggio di Mark:

to beat this through chemotherapy or through bone marrow transplants, but either way I’m determined to kick cancer’s ass directly in the nuts. Love to you all. Let’s. Heckin. Go. pic.twitter.com/6ih3AEJq7y