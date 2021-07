La versione "metal" di Willy, il Principe di Bel Air. Guarda il video che spopola su Tik Tok (e la versione completa originale)

Da qualche giorno spopola in rete la versione "metal" di una delle sigle tv più famose degli anni '90, Willy, il Principe di Bel Air, con Will Smith. A pubblicare per la prima volta questa versione fu nel 2017 lo youtube norvegese Leo Moracchioli attraverso il suo canale Frog Leap Studios. Ma a portarla alla ribalta è stato il tiktoker mattreedofficial che attraverso il suo profilo "reinterpreta" in versione ironica (e metal) alcune cover scovate su internet.

Guarda qui la versione di mattreedofficial:

Guarda qui la versione integrale di Leo Moracchioli