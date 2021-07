Nirvana, Fender annuncia l'uscita della Jag-Stang (disegnata da Kurt Cobain) per il 30° anniversario di Nevermind

Buone notizie per tutti gli appassionati di chitarre. Fender ha annunciato l'uscita della Jag-Stang, la chitarra elettrica che Kurt Cobain dei Nirvana progettò in collaborazione con la nota fabbrica di strumenti musicali. Sarà messa in vendita dal prossimo ottobre in occasione del 30° anniversario dall'uscita dell'album Nevermind.

Cobain ha lavorato con il Custom Shop di Fender sul design della chitarra e utilizzò un prototipo durante il tour di In Utero.

"Kurt ha sempre suonato entrambe le chitarre", ha detto Larry Brooks di Fender al magazine MusicRadar riguardo alla passione del frontman di Seattle per i modelli Jaguar e Mustang, "Ha scattato fotografie di entrambi i modelli, li ha tagliati a metà e li ha assemblati per vedere quale sarebbe stato il risultato. Era una sua idea e noi l'abbiamo sviluppata e modellata per dargli equilibrio e sensibilità".

"È stato davvero facile lavorare con lui", ha aggiunto Brooks, "Ho avuto la possibilità di sedermi e parlare con lui, poi gli abbiamo costruito un prototipo. Lo ha suonato per un po' e poi ci ha scritto alcuni suggerimenti sulla chitarra rispedendocela indietro. La seconda volta l'abbiamo fatta bene".

La nuova edizione della chitarra ha le stesse caratteristiche dello strumento originale di Cobain. I due modelli includono un corpo in ontano, un manico dalla lunghezza di 24 pollici, una tastiera in palissandro con raggio di 7,25 pollici e i pickup single coil e humbucking in stile vintage. Sarà disponibile sia nei modelli per mancini che per destrimani al prezzo di € 1.399.

pic: Fender