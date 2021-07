Una mamma neozelandese, fan del metal, ha chiamato i suoi tre figli Metallica, Slayer e Pantera

Una giovane madre neozelandese, fa da sempre dell'heavy metal, ha deciso di chiamare i suoi tre figli Metallica, Slayer e Pantera. La storia è stata raccontata dal regista David Farrier ("Dark Tourist" di Netflix) in un messaggio inviato agli iscritti alla sua newsletter Webworm: "Sono orgoglioso di dirvi che una madre neozelandese ha chiamato i suoi figli Metallica, Pantera e Slayer!". Il regista ha poi raccontato la storia in una serie di tweet. La donna, che ha scelto di restare nell'anonimato, ha dichiarato a David Farrier: "Non è facile crescere tre delle band più heavy di sempre".

Il regista ha deciso di raccontare la storia dopo aver visto alcuni scatti che ritraevano il certificato di nascita di uno dei tre figli della donna. Il bambino, nato nel 2009, aveva come secondo nome "And Justice For All", probabilmente in omaggio al quarto album dei Metallica.

David Farrier ha così deciso di approfondire le sue indagini rivolgendosi al capo dell'ufficio anagrafe della Nuova Zelanda, Jeff Montgomery, il quale ha effettivamente confermato che il bambino era stato effettivamente registrato negli archivi con quel nome: "Non ci sono limitazioni particolari sulla scelta di dare a un bambino il nome di una band o di un disco" ha dichiarato il capo dell'ufficio anagrafe, "purché la parola usata non sia generalmente considerata offensiva o non assomigli a un grado o titolo militare".

thread 1/4: proud to report that a new zealand mother has named her children metallica, pantera and slayer. she told me "it’s not easy raising three of the heaviest bands": https://t.co/kiXGTrr60A — David Farrier (@davidfarrier) July 7, 2021

thread 2/4: i become a bit suspicious when she also included @metallica's best album "...and justice for all" in her kid's name too, but new zealand's registrar-general seems to confirm it's a real thing: pic.twitter.com/1jOy5AUWxT — David Farrier (@davidfarrier) July 7, 2021

thread 3/4: ... plus, i've seen the birth certificates. anyway, waiting for comment from @metallica , @slayer and @pantera as clearly this metal mother (and her kids) deserve free metal gigs for life — David Farrier (@davidfarrier) July 7, 2021