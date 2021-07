Eddie Vedder tiene a sorpresa un concerto casalingo con Chad Smith e Robert Trujillo. Guarda il video

Una lineup da sogno si è esibita (purtroppo) per pochi fortunati all'interno di una casa di Andrew Watt, produttore dell'ultimo disco di Ozzy Osbourne Ordinary Man. Un gruppo davvero incredibile composto da Eddie Vedder dei Pearl Jam, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Robert Trujillo dei Metallica, Josh Klinghoffer e Perry Farrel dei Jane's Addiction ha suonato alcune cover all'interno della location non specificata negli Stati Uniti.

I due brani apparsi in un video in rete, Rockin’ in The Free World di Neil Young cantata da Eddie Vedder e Jane Says cantata da Perry Farrel, sono stati registrati dalla cantautrice Carlotte Lawrence e da Olivia Vedder, figlia del frontman dei Pearl Jam.