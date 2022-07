Pantera, la band potrebbe riunirsi e partire con un tour nel 2023. Tutti i dettagli

I Pantera starebbero preparando un tour di reunion previsto per il 2023, il primo dal 31 agosto 2001 quando hanno suonato per l’ultima volta insieme al Japan Beast Feast di Yokohama. Sul palco quella sera c’era la formazione che dal 1981 ha fatto la storia del metal americano: Phil Anselmo alla voce, Dimebag Darrell alla chitarra e suo fratello Vinnie Paul alla batteria e Rex Brown al basso.

Dopo quel concerto, i Pantera dovevano registrare un album, il decimo della loro carriera iniziata nel 1983 con Metal Magic e finita nel 2000 con Reinventing The Steel. Phil Anselmo però si dedica ad altri progetti solisti mentre Dimebag Darrell e Vinnie Pual sciolgono la band nel 2003 per formare i Damageplan con cui vanno in tour fino alla tragica notte dell’8 dicembre 2004 a Columbus in Ohio quando un ragazzo di 25 di nome Nathan Gale entra nel club Alrosa Villa armato di pistola e uccide tre persone poi sale sul palco e spara a Dimebag Darrell uccidendolo prima di venire abbattuto da un poliziotto.

Dimebag Darrell viene sepolto in una bara con il logo dei Kiss e la chitarra nera e gialla di Eddie Van Halen che compare sulla copertina di Van Halen II. Vinnie Paul (per molti il miglior batterista metal di tutti i tempi) è morto per problemi cardiaci nel 2018 a 54 anni nella sua casa di Las Vegas ed è sepolto di fianco a suo fratello al cimitero della loro città, Arlington in Texas. Phil Anselmo ha continuato la sua carriera con varie band (l’ultima è Phil Anselmo & the Illegals) ma i Pantera non hanno mai smesso di essere ascoltati dai fan, sono considerati la band che ha creato il sottogenere del “groove metal” e nel 2020 sono entrati in una nuova generazione superando il miliardo di stream. Dopo ventidue anni, e senza i due fratelli Abbott che hanno creato la potenza ritmica e la forza inarrestabile delle canzoni, i Pantera sono pronti a tornare sul palco.

Non sono stati ancora svelati i dettagli sulle date, ma i fan si sono già divisi. «Ci sarò in quel pit» ha scritto uno su Twitter. Qualcun altro ha risposto: «Dovrebbero cambiare nome in Phil & Rex Play Pantera, perché senza Vinnie Paul e Dimebag Darrell, semplicemente non è possibile chiamarsi Pantera».