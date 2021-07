I figli di Scott Weiland e di Robert Trujillo hanno formato una nuova band, i Blu Weekend. Guarda il video

Noah Weiland e Tye Trujillo, i figli del compianto frontman degli Stone Temple Pilots e Velvet Revolver Scott Weiland e del bassista dei Metallica Robert Trujillo, hanno formato una nuova band chiamata Blu Weekend.

I due giovani usciti dal progetto Suspect208 realizzato insieme a London Hudson, figlio di Slash dei Guns N' Roses, hanno deciso di mettere insieme un nuovo gruppo assieme al chitarrista Anthony Laurie e al batterista Jackson Morris. La neonata band ha fatto il suo debutto dal vivo durante l'iHollywood Film Festival in apertura alla proiezione del documentario The Original Charvel Gang, in cui compaiono nel cast anche Steve Vai, Slash e Brian Welch dei Korn.

La nuova band si è formata appena sei mesi dopo la prima uscita discografica dei Suspect208 e l'allontanamento di Noah Weiland, cantante originario del progetto, per abuso di sostanze stupefacenti. Secondo il giovane Trujillo la nuova band sarebbe profondamente diversa dai Suspect208 e abbraccerebbe sonorità più punk: “Quello che suoneremo stasera avrà un'atmosfera più punk. Perché suoneremo una canzone chiamata "Shark Attack" e una delle vecchie canzoni di Noah. Quindi dovrebbe essere piuttosto divertente”.