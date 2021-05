Suspect208, la band dei figli di Slash e Robert Trujillo si è sciolta

I Suspect208 si sono sciolti. La band vedeva al suo interno London Hudson alla batteria, figlio di Slash dei Guns N' Roses, e Tye Trujillo al basso, figlio di Robert Trujillo dei Metallica.

Hudson, insieme con il chitarrista Niko Tsangaris, si concentreranno sul loro nuovo progetto S8NT ELEKTRIC, mentre Trujillo è al momento in forze a diverse band come OTTTO, THREDGE, LOCO LORDS e SWITCHBLADE.

Lo scioglimento arriva in parte inaspettato, considerato che il gruppo ha pubblicato solo due mesi fa il singolo You Got It. Il brano è il secondo con il cantante Cody Houston alla voce, dopo il licenziamento di Noah Weiland, figlio di Scott, compianto leader degli Stone Temple Pilots. Noah, a quanto pare, è stato allontanato dai Suspect208 per problemi legati all’uso di droghe.

Il chitarrista Tsangaris, in merito allo scioglimento, ha detto a Wall of Sound: “Abbiamo deciso di dividerci perché Tye ha lasciato, poi Cody ha lasciato per fare il papà, e non volevamo continuare a dividere la nostra fanbase assumendo nuove persone. Stiamo tutto da capo con gli S8NT ELEKTRIC e ne siamo tutti molto entusiasti. Ci sono alcuni musicisti fantastici in quella band e siamo tutti molto motivati”.