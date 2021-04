La band dei figli di Slash e Rob Trujillo ha pubblicato un nuovo singolo. Ascolta qui "You Got It"

I SUSPECT208, la band fondata dai figli di Slash e Robert Trujillo, ha pubblicato il nuovo singolo "You Got It", il secondo con il suo nuovo cantante Cody Houston. Il brano arriva tre mesi dopo l'allontanamento di Noah Weiland dal gruppo, il figlio del compianto leader di Stone Temple Pilots e Velvet Revolver Scott Weiland.

La band, che vede alla batteria London Hudson (figlio del chitarrista dei Guns N' Roses) e il bassista Tye Trujillo (figlio del bassista dei Metallica) e il chitarrista Niko Tsangaris, ha annunciato la separazione dal giovane Noah Weiland lo scorso 8 gennaio. All'epoca i SUSPECT208 dichiararono di aver licenziato Noah, spiegando che "non scriveva testi né dava il suo contributo attivo alla band. Stava percorrendo un sentiero oscuro con l'utilizzo di sostanze stupefacenti che minava non solo la band ma anche il rapporto d'amicizia".

In una recente intervista con il magazine australiano Wall Of Sound, il chitarrista ha dichiarato come la band è riuscita a trovare il nuovo cantante: "Cody è stata la prima persona che ci ha inviato la sua audizione e ci siamo subito innamorati della sua voce. È stato solo quando è arrivato a Los Angeles che ci siamo resi conto che è anche una persona super laboriosa, talentuosa e fantastica. Musicalmente ci siamo trovati subito su un altro livello e le canzoni hanno iniziato a scorrere come l'acqua fin daprimo giorno. Siamo entusiasti di far sentire ai nostri fan su cosa abbiamo lavorato".