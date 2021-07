I Metallica hanno annunciato il concerto celebrativo per i 40 anni della band. Tutti i dettagli

I Metallica hanno annunciato un concerto speciale per celebrare i 40 anni della band, nata nel 1981 quando Lars Ulrich mette un annuncio su un giornale di Los Angeles, The Recycler con scritto «Batterista cerca altri metallari per fare jam session ascoltando Diamond Heads e Iron Maiden» a cui risponde James Hetfield. La data ufficiale è il 28 ottobre 1981 e la prima canzone originale registrata dai Metallica è Hit the Lights per la compilation Metal Massacre (anche se le prime stampe della raccolta pubblicata il 14 giugno 1982 riportano il nome sbagliato Mettallica).

L’evento si svolgerà il 17 e 19 dicembre 2021 nella casa dei Metallica, il Chase Center di San Francisco dove nel 2019 hanno registrato l’ultimo album dal vivo S&M 2 con la San Francisco Symphony, due concerti che segano la fine di una settimana di celebrazioni che comprende anche degustazioni della loro marca di whiskey Blackened. L’accesso ai due concerti è riservato ai membri del fan club dei Metallica

«Sembra incredibile, ma la band compie 40 anni ad ottobre» hanno scritto i Metallica in un comunicato, «Ci sembra ieri quando abbiamo fatto il nostro primo concerto a Radio City di Anaheim nella primavera del 1982. Da allora ci sono stati quasi 2000 concerti in tutto il mondo, successi incredibili e tante avventure on the road. È stata una corsa folle e anche se per la maggior parte del tempo ci sembra di avere appena iniziato, non vediamo l’ora di celebrare quattro decenni di carriera con voi».