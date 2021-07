Nirvana, Dave Grohl: "per Nevermind ho preso ispirazione dai più grandi batteristi della disco music"

Nel corso di un’intervista con Pharrell Williams per promuovere la serie From Cradle to Stage, Dave Grohl ha raccontato un aneddoto legato all’album leggendario dei Nirvana Nevermind, in particolare riguardante il suo modo di suonare la batteria all’interno del disco.

Il nostro Rock Ambassador ha confessato apertamente di aver “derubato” la tecnica e lo stile dei batteristi della disco music, nello specifico di band come The Gap Band, Cameo e Chic.

“Non sono capace di leggere la musica sullo spartito – le parole di Grohl – non lo ero allora e non lo sono adesso. L’unica cosa che volevo era essere insieme ad altri batteristi che suonavano”. E in risposta ad un complimento di Williams, il frontman dei Foo Fighters si è schernito, dicendo: “Smettila di dire che sono un bravo batterista perché sono il più basico di tutti i fottuti batteristi! Se ascolti Nevermind, l’album dei Nirvana, ho preso così tanto da The Gap Band, dai Cameo, da Tony Thompson [degli Chic ndr], per ognuna di quelle canzoni. È tutta disco, è quello che è. Nessuno fa mail la connessione”.

Super dope. Respect to artists that give their inspirations a shout. Pharrell is really big on that so it's dope that he got the exclusive. lol pic.twitter.com/3N3POZ9Sg2 — Factions2BetaTester (@CR00K__Gaming) June 30, 2021

A quanto pare, Grohl è anche riuscito ad esprimere a Tony Thompson tutta la sua stima, ovviamente ad un barbecue a casa sua: “Venne a casa mia per un barbecue, insieme a qualcun altro. Io gli dissi qualcosa tipo ‘Amico, voglio solo ringraziarti perché ti devo così tanto, ho preso ispirazione da te così tanto, in tutta la mia vita’ e lui mi rispose ‘Lo so’”.