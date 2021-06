Ringo Starr trova un accordo dopo la battaglia legale contro un sex toy che si chiama come lui: "potevano rovinarmi la reputazione"

“I consumatori probabilmente crederanno che la più recente impresa di Ringo Starr siano i sex toy - e questa è un'associazione che l’opponente non vuole”. Dopo due anni l'ex batterista dei The Beatles ha abbandonato la battaglia legale contro un sex toy che si chiama quasi come lui: Ring O.

Tra il batterista e i produttori, infatti, è stato trovato un accordo, nel quale è stato concordato che l’azienda promette di "evitare qualsiasi attività che possa portare a confusione" tra il loro prodotto e Starr. L'accordo afferma inoltre che i produttori possono utilizzare il nome solo per giocattoli e spray per adulti, ma che deve esserci uno spazio tra Ring e O.

La preoccupazione della leggenda dei The Beatles e dei suoi legali, inizialmente, era che il nome, utilizzato per questo sex toy, potesse creare confusione tra i fan e portare ad associazioni errate. Ringo sosteneva che la sua reputazione sarebbe stata rovinata.

Gli avvocati di Starr, infatti, da subito sostennero che il marchio era "identico nell'aspetto, nel suono, nella connotazione e nella pronuncia" al soprannome di Sir Richard Starkey, soprannome che lui aveva precedentemente registrato. I documenti depositati dal suo team legale nel 2019 dicevano: “I consumatori probabilmente crederanno che la più recente impresa dell’opponente [Starr ndr] siano i sex toy - e questa è un'associazione che l’opponente non vuole”.

Dal canto loro, i produttori di Ring O hanno promesso di non "degradare, offuscare o deprecare o denigrare" il nome o l'immagine di Starr e hanno confermato che eviteranno di fare qualsiasi riferimento o allusione che possa associare il prodotto a lui.

Il batterista, nel frattempo, non ha ancora rilasciato una dichiarazione.