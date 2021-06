KISS, Paul Stanley: "Sogno di pubblicare un libro di cucina"! Guarda le foto

In una recente intervista per la tedesca Radio Bob! è stato chiesto a Paul Stanley dei KISS, che usa spesso i social per condividere le foto delle sue creazioni culinarie, se ha in programma di pubblicare un libro di cucina. "Forse, ma non in questo momento, perchè il libro sarebbe molto scarno”, ha risposto il cantante. "È molto divertente e molto gratificante sedersi e mangiare qualcosa che hai fatto con le tue mani e che è anche davvero buono. Penso che la maggior parte di noi abbia cucinato qualcosa nella propria vita e abbia detto: 'Woah. È orribile’. Ma anche 'Wow. Se lo prendessi in un ristorante, ci tornerei'. Ed è bello. Quindi, mi piacerebbe realizzare un libro di cucina? Sì", ha aggiunto Paul. "In questo momento non avrebbe molte pagine. Quindi aspetterò un po'".