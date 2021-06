Noel Gallagher spiega perché Bono degli U2 non sta simpatico alla gente: "io sono uno che si comporta male eppure piaccio a tutti"

Noel Gallagher continua a celebrare i dieci anni del suo progetto solista High Flyng Birds. Dopo l’uscita del greatest hits Back the Way We Came ha curato personalmente la programmazione di una “pop-up radio” a lui interamente dedicata, Absolute Radio Noel in onda per una sola settimana fino al 18 giugno. All'interno del nuovo spazio radiofonico Noel ha suonato alcune canzoni dal vivo in versione acustica, ha parlato degli europei di calcio, del nuovo documentario in uscita sul concerto degli Oasis a Knebworth, ha scelto le sue canzoni preferite dagli anni ’60 ai 2000 nello show Noel’s Through the Decades e ha raccontato tanti aneddoti sulla sua carriera.

Uno dei momenti più importanti e simbolici della sua nuova dimensione artistica con gli High Flyig Birds, in cui come ha detto lui stesso preferisce suonare nei teatri e in situazioni live più intime in cui può dare il meglio con il suo modo di cantare e mettere in risalto la raffinatezza e sperimentazione del suono della sua band (lontano dagli inni da stadio degli Oasis), è stato il tour celebrativo di The Joshua Tree come spalla degli U2. Noel si è messo alla prova come opening act, ha reso omaggio ad un album fondamentale del rock britannico che ha definito «Un thriller» e ha stretto amicizia con Bono, dicendo anche che nessuno, neanche una rockstar come lui, riesce a stare dietro al cantante degli U2 quando si tratta di fare festa dopo un concerto. «Andare in giro con gli U2 è stata una grande esperienza» aveva detto alla fine del tour con una delle sue celebri battute, «Non mi ricordo assolutamente nulla, ma a quanto parte è stato bello». Intervistato dai conduttori di Absolute Radio, Noel Gallagher ha anche spiegato perché secondo lui Bono non sta simpatico a tutti.

«Gliel’ho detto sinceramente: Bono, a nessuno piacciono le persone che fanno sempre del bene a tutti. Guarda me: io sono uno che si comporta male, non faccio del bene a nessuno eppure piaccio a tutti».

Il riferimento è all’impegno umanitario di Bono, che gli ha attirato addosso critiche nel corso degli anni. Noel Gallagher ha detto di essere infastidito dal fatto che le persone pensino che una rockstar impegnata in cause sociali venga quasi sempre considerato ipocrita, e soprattutto di non tollerare quelli che dicono che non gli piacciono gli U2: «Non è vero. Il problema di chi dice cos’ è che non gli piace Bono. Vorrebbe dire che non gli piace nulla di quello che hanno suonato in tutti i loro anni di carriera. È una cosa che non ha senso»